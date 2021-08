Lazio, Salas fa impazzire Montecarlo: ventidue anni fa la vittoria in Supercoppa Europea

Il 27 agosto del 1999 la Lazio scendeva in campo a Montecarlo per la finale della Supercoppa Europea. Fu l’ultima squadra a vincere e a giocare la competizione. La Lazio di Cragnotti, diretta in campo da Sven-Göran Eriksson, sfidò il Manchester United di sir Alex Ferguson, una battaglia più che una partita. Lo United, reduce dalla vittoria in Champions League, era convinto di ripetersi ma le cose andarono diversamente. Marcelo Salas, attaccante biancoceleste meglio conosciuto come “El Matador”, ribaltò le convinzioni degli inglesi, affondadoli. Fu proprio lui a siglare il gol che ha permesso alla Lazio di aggiudicarsi la coppa, entrò in campo per sostituire l’infortunato Inzaghi e si dimostrò provvidenziale. La sua zampata permise a Nesta di alzare al cielo il trofeo in un una notte difficile da dimenticare per gli stessi calciatori e per i tifosi che la ricordano ancora come fosse ieri.

