Lazio - Salernitana, Manganiello senza controllo né polso: le moviole dei giornali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La partita contro la Salernitana la Lazio l'ha persa con le sue mani, è vero, ma il forte nervosismo dei biancocelesti nella seconda frazione è dovuto in gran parte all'arbitro Gianluca Manganiello. Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo il direttore di gara ha infatti perso del tutto il controllo della gara, come sottolinea anche l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: i quotidiani recriminano ovviamente su tutto il pesantissimo giallo inventato ai danni di Milinkovic, ma in generale viene rilevata la gestione discontinua e senza alcuna logica degli episodi del match. Ammonizioni trattenute su falli palesi e rifilate invece a chi neanche le meritava (vedi anche Sepe), falli non rilevati, incapacità di sedare il nervosismo dei giocatori e conseguente piccola rissa che inevitabilmente sboccia a fine gara. Una direzione arbitrale che ha senza dubbio influenzato negativamente l'andamento della partita, quantomeno nella ripresa.