Lazio- Salernitana, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sarà Gianluca Manganiello il direttore di gara della partita tra Lazio e Salernitana, in programma per domenica 30 ottobre alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Pinerolo sarà coadiuvato al VAR da Di Bello, che ricopriva lo stesso ruolo anche nell'ultima partita della Lazio, a Bergamo contro l'Atalanta. Di seguito l'intera squadra arbitrale.

Lazio-Salernitana - Domenica 30/10 - h. 18.00

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Alessio – Bottegoni

Quarto Uomo: Mariani

VAR: Di Bello

AVAR: Longo

I PRECEDENTI - Sono otto i precedenti tra l'arbitro Manganiello e la Lazio con un bilancio di 7 vittorie e 1 sola sconfitta. Quello contro la Salernitana sarà, dunque, il nono incrocio tra il direttore di gara della sezione di Pinerolo e i biancocelesti, a distanza di circa 6 anni dalla prima volta (Lazio 2-4 Fiorentina).