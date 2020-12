Lazio, Salomone: “Luminarie? La Raggi è in cerca di consensi, ma ha commesso un grave errore”

Oramai i tifosi laziali se ne sono accorti, la Sindaca Raggi ha acceso le luminarie natalizie della Capitale, facendo inserire una citazione dell’inno romanista ma dimenticando qualsiasi riferimento alla sponda laziale.

Dopo le parole di ieri dell’Avv. Gian Luca Mignogna, la redazione di Laziostory.it ha voluto sentire il parere di Luigi Salomone, autorevole firma de “Il Tempo”, che oramai da anni si confronta con determinate dinamiche istituzionali:

“Ancora una volta la Sindaca Raggi e la Giunta Capitolina si sono dimenticate della Lazio, mentre hanno confermato di esser sempre attente a ricordarsi della Roma. Purtroppo nelle luminarie a Via del Corso manca qualsiasi riferimento all’unica squadra che negli ultimi dodici anni ha portato trofei in questa città e ad una società importante e gloriosa che ha fatto la storia calcistica della Capitale”.

“Evidentemente, avvicinandosi la campagna elettorale, la Sindaca cerca consensi più da una parte che dall’altra, ma a mio avviso commettendo un errore imperdonabile. Soprattutto per una questione di equità”.

“I Laziali se ne faranno ancora una volta una ragione, ma mi dispiace per i tanti che l’avevano votata. Onestamente la sua gestione è stata un fallimento, anche nei rapporti istituzionali con la Lazio che non è mai stata invitata in Campidoglio, se non tardivamente, e solo dopo alcune vittorie importanti a livello calcistico nazionale”.

