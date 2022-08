Lazio | Salta la sfida degli ex Luiz Felipe vs Muriqi. Il difensore non è tesserato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è pace per Luiz Felipe al Betis Siviglia. L'ex Lazio non è ancora sceso in campo per mancato tesseramento. Il club spagnolo non ha ancora incasellato le dovute cessioni per far spazio al centrale italobrasiliano. Nessuna novità in queste ore. Nonostante l'addio di Bartra, serviranno altre partenze infatti per poter registrare Luiz Felipe, attualmente fuori squadra. Manuel Pellegrini ha di fatto annunciato che la campagna acquisti del club è chiusa: l'obiettivo è poter contare su tutti gli effettivi.

SALTA LA SFIDA CON MURIQI - I due ex calciatori biancocelesti non avranno modo di mettere in scena, dunque, il loro duello ravvicinato. Luiz Felipe salterà anche la seconda partita di campionato, contro il Maiorca. Il mancato tesseramento antecedente alla prima giornata di Liga non gli ha permesso di scontare la squalifica rimediata nell'ultimo match giocato con la Lazio, contro l'Hellas Verona, in Serie A. Dunque se fosse tesserato in settimana prima della sfida col Maiorca, la terza sarà quella buona. Altrimenti lo stop si farà ancora più lungo.