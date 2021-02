Lazio, San Valentino a distanza: ma Immobile & Co. si fanno perdonare con rose e dediche d'amore - FOTO

Nel giorno di San Valentino, le bacheche di Instagram si stanno man mano riempiendo di foto e messaggi d'amore. Quelle dei giocatori della Lazio non hanno fatto eccezione e, seppur a distanza vista la concomitanza con la sfida contro l'Inter, non sono mancati per le "ladies" fiori e dediche da parte dei loro innamorati. È il caso a esempio di Ciro Immobile, che ha fatto recapitare alla sua Jessica un mazzo di rose rosse, per poi condividere pubblicamente il loro amore: "Vita mia". Simili i messaggi di Lucas Leiva e Wesley Hoedt, che hanno fatto gli auguri di San Valentino ad Arianna ed Emma. Poi Luis Alberto: gigantesco mazzo di fiori per la moglie Patricia che, sorridente, ringrazia con uno scatto su Instagram. Infine, è arrivato il messaggio di Acerbi per la sua Claudia, in dolce attesa: "Buon San Valentino vita mia, ti amo da morire".

