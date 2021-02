Inter, Gresko sul 5 maggio 2002: "Succedono cose più gravi nella vita"

RASSEGNA STAMPA - "Domandarsi cosa avremmo potuto fare di diverso mi sembra una polemica inutile: succedono cose ben più gravi nella vita. C’è una storia da accettare". Vratislav Gresko parla così a Tuttosport tornando sul famigerato Lazio-Inter del 2 maggio 2002. Il 4-2 biancoceleste negò il titolo ai nerazzurri e il difensore slovacco fu bersagliato dalle critiche per i suoi errori, soprattutto quello che regalò la rete a Poborski. L'ex meneghino ha affermato che in Italia tutti parlano di calcio ed è normale prima o poi essere criticati. Gresko ha aggiunto che bisogna stare attenti a non subire lo stress e soprattutto a rialzarsi subito perché altrimenti si rischia di non giocare più ad alti livelli. L'ex esterno si augura poi che l'Inter di Conte possa vincere il titolo