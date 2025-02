Lazio, Sana Fernandes si prepara a un grande ritorno: i numeri in Eredivisie

Sana Fernandes vuole farsi trovare pronto. Il percorso sul quale lo ha messo la Lazio è molto interessante. Piccolo di statura e corporatura, ma talentuoso, in estate è partito alla volta dei Paesi Bassi per ingigantire le spalle e e farsi le gambe in tutti i sensi possibili. Con la maglia del NAC Breda, infatti, il classe 2006 ha l'occasione non solo di far vedere anche tra i professionisti, e in una lega di livello come la Eredivisie, quanta classe e qualità può mettere a disposizione, ma anche di iniziare a relazionarsi con il calcio dei grandi, con le pretese di una tifoseria, con la pressione di una società e di uno spogliatoio. L'occasione giusta per crescere e tornare a Roma più pronto di prima.

I NUMERI DI SANA FERNANDES - Ma a livello numerico come sta andando? Considerando l'età e le ovvi difficoltà davanti alle quali può incappare un giocatore di diciotto anni davanti alla sua prima esperienza tra i professionisti, la risposta è: tutto sommato bene. In effetti Sana vive tra panchina e campo. In 21 partite giocate dal NAC Breda è sceso in campo 12 volte (467') segnando 1 gol - esteticamente incredibile - e realizzando 1 assist. Due delle partite disputate dai suoi compagni è stato, però, costretto a saltarle per squalifica, dopo l'espulsione diretta rimediata contro il Nijmegen all'ottava giornata. Sono solo 9, infatti, le volte che è rimasto in panchina, tre però nelle ultime quattro partite. In tutto ciò, è comunque importante il suo impiego in sfide di cartello come: i 32' contro il Feyenoord e i 44' (tra andata e ritorno: 9' e 35') contro il PSV.