Lazio, Sarri a LSC: "Sono indignato dall'AIC. Il rammarico..."

Cala il sipario a San Siro. La Lazio non riesce a rispondere al Milan nonostante l’intensità e la grinta messa in campo fino all’ultimo minuto. Al Meazza finisce per 2-0 per la squadra di Pioli con i gol di Pulisic e Okafor. Annullata, allo scadere, la rete di Pedro per off-side di Immobile. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, il rammarico è che abbiamo creato i presupposti per andare in gol e li abbiamo vanificati. Abbiamo riconquistato tantissimi palloni, trovato spazi per andare attaccare la porta. Nelle ultime scelte potevamo fare di più. Abbiamo sofferto il primo quarto d’ora del secondo tempo. Ho visto un buona Lazio tra primo e il secondo gol, non ci dobbiamo dimenticare che un miracolo di Florenzi ci ha negato l'1-1. Venir qui e fare 7-11 tiri non è semplice, alcune volte non era il caso di tirare dal limite perché eravamo in superiorità numerica. Celtic? Bisogna vedere le condizioni dei giocatori che stanno giocando ogni 3 giorni. Poi ci sono le pause per le nazionali e sento dire alla stampa “adesso riposano”, e invece continuano giocare ogni 3 giorni. Spero che la Lega, FIFA, UEFA, AIC facciano tutti mea culpa. In questa giornata ci sono stati 50 infortuni muscolari, sono particoalrmente indignato dall’AIC, permettere che i propri associati si facciano scannare senza neanche accenni di protesta mi sembra un po’ brutto".