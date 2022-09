Lazio, Sarri e il paragone con lo scorso anno: "Oggi abbiamo una cosa in più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria contro la Cremonese di domenica scorsa, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha stilato un bilancio della prima parte di stagione della Lazio, con tanto di paragone rispetto alla scorsa annata: "Se non ci si lascia condizionare dalla partita di giovedì è un momento positivo. Stiamo andando a due punti di media a campionato. Toccandoci, sembra che prendiamo meno gol dell'anno scorso. Nonostante la cazzata settimanale (la sconfitta contro il Midtjylland, ndr.) siamo sempre in lotta per andare alla qualificazione. Se non ci facciamo condizionare dalla partita di giovedì il momento è positivo. Positivo anche da parte dei giocatori, nel senso che oggi abbiamo nettamente la sensazione di poter fare affidamento su più giocatori".