Lazio, Sarri: "Felipe Anderson? Ho sempre la sensazione che sto per incazzarmi"

Maurizio Sarri è un fiume in piena nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Sassuolo. Il mister biancoceleste ha parlato anche di Felipe Anderson. Ecco le sue parole: "Io spero di sì, però a me Felipe lascia sempre questa sensazione che sto per incazzarmi, perché ti lascia la sensazione che sia un giocatore che anche quando fa benissimo può fare ancora di più, perché le qualità sono di livello assoluto. Mi sembra che stia cercando di limare questi momenti di vuoto che ha sempre avuto durante le stagioni, ma che a volte ha all'interno della stessa partita. Se ci riesce il passo sarebbe grosso per lui e anche per noi".

