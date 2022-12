Lazio, Sarri forza 35: il modello Bundesliga seguito dal Comandante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a ripartire. Dopo uno stop lunghissimo a causa della novità Mondiale invernale, la squadra biancoceleste è tornata in campo a Formello per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Lavoro duro per Sarri e i suoi ragazzi che vogliono essere ancora protagonisti in Serie A e difendere il posto Champions conquistato fino a questo momento. Per questa seconda preparazione, il Comandante ha scelto il modello Bundesliga. Saranno almeno trentacinque le sedute di allenamento per i calciatori della Lazio. In questi giorni il mister sta insistendo molto con le doppie, mattina e pomeriggio. Tre le amichevoli per riprendere il ritmo partita in vista del Lecce. La seconda prestazione, praticamente mai vista, ha ritmi intensi quasi quanto la prima.