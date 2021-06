Lazio - Sarri, i bookmakers "tifano" per i biancocelesti: le quote

La trattativa per portare Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio procede con i vari incontri tra le parti. Nel frattempo i bookmakers spingono per la conclusione positiva della vicenda. Secondo quanto riportato da Agipronews, la quota che vede Sarri sulla panchina della Lazio è data a 1,05 la posta, rispetto all'1,33 di ieri. Uno scenario positivo quello immaginato dai bookmakers, in attesa però dell'esito vero della trattativa tra i biancocelesti e l'ex tecnico della Juventus. Staccati gli altri pretendenti: l'arrivo di Walter Mazzarri ora vale 7,50 volte la posta, quello di Andrè Villas-Boas o di Luca Gotti addirittura a 15 mentre l'approdo a Roma di Sinisa Mihajlovic è in quota a 20. Non prendono corpo le altre piste straniere con Christophe Galtier e Sergio Conceicao a 25.

