Lazio-Sassuolo, Acerbi all’intervallo: “Continuiamo così perché è difficile. Nel derby…”

Si chiude 1-0 il primo tempo di Lazio-Sassuolo. Decide sin qui la rete di Manuel Lazzari. A fine primo tempo, Francesco Acerbi ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Nel derby non siamo proprio entrati in campo. Dovevamo rispondere e riscattarci con una squadra che palleggia benissimo. Sono bravi, giovani e freschi. Se gli lasci il tempo di ragionare ti tirano in porta. Continuano così perché è molto difficile".