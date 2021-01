Lazio - Sassuolo, Cucchi: "Vittoria costruita con pazienza, esemplare la gara di Immobile"

La Lazio prosegue il trend positivo uscendo dalla gara contro il Sassuolo con la vittoria in tasca. Al gol di Caputo, che porta in vantaggio i neroverdi dopo soli sei minuti di gioco, risponde prima Milinkovic e poi Immobile. Riccardo Cucchi ha come di consueto analizzato il match sul proprio profilo Twitter. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Vittoria costruita dalla Lazio con pazienza, direi mattone dopo mattone, e con un Sassuolo ottimo nella fase iniziale della gara. Ma anche dopo. Milinkovic la pareggia e gioca di fisico e di testa, Immobile la vince dopo una partita esemplare per nerbo e corsa".

