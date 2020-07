Lazio - Sassuolo, i numeri del match: è dominio neroverde

Ieri all'Olimpico è andata in scena la rappresentazione calcistica della disfatta di Caporetto: il Sassuolo che attaccava senza sosta da ogni dove come gli austriaci ed i tedeschi, mentre la Lazio cercava inerme di difendersi alla pari dell'esercito italiano. I numeri della partita confermano questo pensiero.

I NUMERI DEL MATCH - La squadra di De Zerbi ha annientato quella di Inzaghi su tutti i fronti: occasioni da gol (13 contro 7), tiri effettuati (18 a 10), possesso palla (63%) e supremazia territoriale (54%). I biancocelesti hanno avuto la meglio solo sui chilometri percorsi.

I SINGOLI - Tra le fila capitoline, risalta lo scatto fulmineo di Lazzari (32,35 km/h) e le 6 palle recuperate da Luis Alberto. Il fatto che Strakosha sia il giocatore con più passaggi, fa ben capire come la squadra fosse in confusione e si rifugiasse tra i piedi del proprio portiere.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche