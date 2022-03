Lazio – Sassuolo, quanti tifosi biancocelesti saranno all’Olimpico: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A sta tornando. Mancano pochi giorni alla sfida tra Lazio e Sassuolo in programma sabato alle 18. Sarà una gara importante per i biancocelesti che avranno l’onere di riscattare la brutta prestazione del derby e soprattutto dovranno cercare di portare a casa i tre punti, preziosi, per l’obiettivo prefissato. Anche questa volta, come sempre, i ragazzi di Sarri potranno contare sul sostegno dei propri tifosi. Al momento si registrano circa 10.300 tagliandi venduti, un dato che potrebbe crescere nei prossimi giorni dal momento che sarà possibile acquistare il biglietto fino al giorno stesso della partita.

