Lazio, Sconcerti: "Non riesce mai a fare il salto di qualità, ma ho fiducia"

Tra i tanti addetti ai lavori che avevano decantato le lodi della Lazio dopo le prime due giornate, c'era anche Mario Sconcerti. Il noto giornalista sportivo si era detto convinto del salto in avanti compiuto dai biancocelesti ma, dopo Ferrara e Cluj, ha dovuto ricredersi. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Mi sembrava una squadra pronta. Pensavo che la maturazione di Correa potesse fargli fare il salto definitivo. E invece ha collezionato due partite negative fotocopia. Forse si è addirittura tornati indietro, ma nutro ancora fiducia. Qualcosa è successo, altrimenti non capirei il perché di un allontanamento di alcuni giocatori da parte del tecnico. La Lazio ha dei calciatori affidabili, ma fino a un certo punto. Non riescono a fare il salto di qualità".

