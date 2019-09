Lazio, Mauri: "Lazio, sta diventando un vizio preoccupante. Se c'è un limite di carattere..."

La Lazio sta attraversando un momento difficile. La sfida contro il Parma servirà per misurare le qualità della squadra, non solo a livello tecnico, ma soprattutto mentale. Crollare nei secondi tempi sembrerebbe diventata una costante, come evidenziato da Stefano Mauri. L'ex capitano biancoceleste ha parlato così ai microfoni di Radiosei: "Sta diventando un vizio ed è preoccupante. La Lazio ha dimostrato più di una volta di essere in grado di restare concentrata e continua nei match importanti. Purtroppo c'è questo difetto, ossia che quando si gioca contro squadre meno importanti arriva puntuale il calo di tensione. Punti persi che a fine stagione sono fatali e che nello specifico dell'Europa league ti preclude la possibilità di alternare i giocatori nelle prossime gare del girone. Da lì a catena nel corso della stagione ci sono ripercussioni anche atletiche e fisiche. A questo punto è un vero e proprio campanello d'allarme. Entriamo nel campo del carattere, quando non ce l'hai è difficile da addestrare. Quando costruisci una squadra, ci deve essere quello che nei momenti difficili riesca a spronare i compagni che magari in quel momento si sono un po' addormentati. Probabilmente questa componente alla Lazio manca. Sono tutti bravi ragazzi, ma vengono meno nei momenti difficili".

