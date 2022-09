Lazio, Sconcerti su Sarri: “Molto Onesto. Ecco cosa dovrebbe fare"

TUTTOmercatoWEB.com

Quella di ieri per la Lazio è una serata da dimenticare. Oltre alla sconfitta, pesantissima, l’atteggiamento in campo dei biancocelesti ha fatto riaffiorare alla mente aspetti negativi che hanno condizionato la scorsa stagione. Al termine della gara Maurizio Sarri ha espresso senza troppi giri di parole tutto il suo rammarico, esponendo quelle che sono le criticità e i dubbi sulla propria squadra. Lo ha fatto utilizzando parole forti che di certo non sono passate inosservate. Ai microfoni di TMW, si è espresso in merito Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero: “Mi sembra molto onesto, Sarri è così. Ha ragione, deve riuscire a capire quanto conta lui in questa discontinuità della Lazio e quanto sia la responsabilità dei giocatori. Se dovesse rendersi conto che un problema è lui, credo che farà un passo indietro".

