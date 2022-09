Verona, Cioffi torna sulla Lazio: “Sconfitta positiva. Arbitraggio? Nessuna polemica”

TUTTOmercatoWEB.com

A due giorni di distanza del match contro la Fiorentina, Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra i tanti temi trattati, il tecnico del Verona è tornato sulla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "La partita di Roma ha tanti aspetti positivi, tra i meno positivi c'è la fase offensiva in generale: siamo frettolosi a verticalizzare, e su questo stiamo lavorando. È un'analisi corretta, che abbiamo visto e sulla quale abbiamo lavorato".

A Roma c'è stata una direzione arbitrale rivedibile. Dovete pagare sempre voi?

"Da allenatore del Verona mi tiro fuori da ogni polemica, è uno spreco di energie che non ha senso, e la società mi appoggia in questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite in campo. C'è un regolamento che parla chiaro: la Fiorentina si è lamentata di qualche episodio, noi per l'intervento su Kallon. L'approccio che dobbiamo avere è quello di non abbaiare, ma rispettare un ruolo difficilissimo come quello dell'arbitro. Sono sicuro che ci sarà un arbitraggio equo, starà a noi portare a casa i punti".