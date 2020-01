Lazio, scorpacciata di record: anche la differenza reti è stellare

La Lazio uguaglia il record di gol e punti dopo 19 partite, ma non solo. Come riporta Lazio Page infatti anche la differenza reti della squadra 2019-20 è la migliore della storia. Ben +28, meglio del +24 del 2017-18, e dei +19 e +17 del 1999-00 e 1998-99. I biancocelesti macinano dati di partita in partita. Ora la testa è al Napoli martedì e al derby con la Roma di domenica prossima.