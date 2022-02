Lazio, Sensini: “Sergio? Sarà emozionato. Chi passa in Europa? Dico…”

Manca sempre meno al match di Europa League tra Porto e Lazio, una sfida importante ai fini della competizione e parecchio sentita in casa biancoceleste. Si rivedrà Sérgio Conceição, questa volta da avversario. Farà sicuramente un certo effetto. Ne è sicuro Nestor Sensini che in un’intervista a TMW ha espresso il suo pensiero sul match e sull’ex compagno di squadra: “È stato un giocatore molto importante per la Lazio. Lì siamo riusciti a vincere lo scudetto e molte coppe, poi siamo andati insieme al Parma e anche lì abbiamo avuto una bella avventura. Ho un grande ricordo di Sergio, sicuramente sarà emozionato di giocare conto la Lazio. Se un giorno allenerà i biancocelesti? Sarebbe bello, sicuramente in Italia lo vedremo lavorare”

SARRI – “Sarri è l'allenatore giusto ma ha ancora bisogno di un po' di tempo per far capire e apprendere le sue idee. Ovunque è stato ha fatto sempre giocare bene le proprie squadre. Chi passa in Europa League? Dico Lazio, dai su. Anche se sarà molto difficile, dovrà giocare davvero bene"

CAMPIONATO – Dopo la sfida di Europa la Lazio affronterà l’Udinese, partita sentita per l’ex difensore che ha dichiarato: “L'Udinese domenica ha perso malamente contro il Verona, ma in casa va abbastanza bene. Sarà una bella partita. Sono due città che mi stanno a cuore. A Udine ho cominciato l'esperienza in Italia e ci sono rimasto per 7 anni. Poi sono andato a Roma e in due anni abbiamo vinto tanto"

