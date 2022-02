Calciomercato Lazio, Lotito spinge per Romagnoli: i dettagli

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La sessione invernale del calciomercato non è stata sfruttata al meglio dalla Lazio ma la società è già al lavoro per portare futuri rinforzi alla rosa. Le richieste restano le stesse, priorità in difesa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Luiz Felipe è in bilico e Patric potrebbe lasciare la Capitale alla volta della Spagna. Acerbi ha rinnovato ma il suo manager è in arrivo in città e non sono quindi da escludere novità in arrivo. Alla luce di tutto ciò bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi e la società biancoceleste ha puntato Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan ha il contratto in scadenza e non ha rinnovato, la Lazio si è fatta avanti e ha fatto la sua offerta: 3 milioni a stagione più bonus. Attualmente il suo stipendio è il doppio ma il legame che ha con i colori biancocelesti potrebbe far passare in secondo piano questo aspetto, si fa leva sul cuore. Tra 15 giorni è fissato un altro incontro con il suo entourage, non resta che attendere per ulteriori sviluppi.

ALTRI NOMI – L’obiettivo è ricostruire la difesa, l’idea è quella di ringiovanire la rosa e a tal proposito è spuntato Becir Omeragic. Difensore centrale dello Zurigo, classe 2002. È valutato 7 milioni. Se da una parte si tiene conto dell’anagrafica dall’altra si pensa all’esperienza che inevitabilmente sacrifica la giovinezza. E qui ritorna il nome di Vecino, vecchia conoscenza di Sarri dai tempi dell'Empoli. L'uruguaiano è in scadenza all’Inter e non si è mosso ancora con altri club.

