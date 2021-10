Lazio, senza Immobile non si vince: numeri disastrosi quando in campo non c'è Ciro

La Lazio perde male contro il Bologna nella gara valida per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti non riescono ad andare mai in gol, mentre subiscono le reti di Barrow, Theate ed Hickey. Ha indubbiamente pesato sulla prova della squadra, e ancor di più sul risultato, l'assenza di Ciro Immobile. L'attaccante è rimasto ai box per un problema fisico, che non gli consentirà neanche di rispondere alla convocazione di Mancini per la Nations League. E senza il proprio bomber "di razza", la Lazio non riesce a vincere. Lo confermano i numeri mostrati anche da Dazn nell'immediato post-gara. Nelle cinque occasioni in cui il tecnico biancoceleste non ha potuto contare su Immobile, sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio. L'analisi parte dalla stagione 2019/20, dunque prende in considerazione solamente le ultime due annate sportive più le sette gare dell'attuale campionato. Quella che delineano i dati è una Lazio Immobile-dipendente.

Bologna – Lazio, rosso per Acerbi: non ci sarà contro l’Inter

Bologna - Lazio, Parolo: "Troppi complimenti questa settimana, atteggiamento molle"

TORNA ALLA HOMEPAGE