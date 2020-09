Lazio, sguardi languidi e canzoni romantiche: tra Cataldi e Lazzari è "amore sui social" - FT

È amore tra Cataldi e Lazzari. I due sono diventati buoni amici e, insieme alle rispettive compagne, si vedono anche fuori dal campo. È accaduto anche ieri, una volta archiviata l'amichevole tra Lazio e Benevento. I due calciatori sono andati a cena fuori in un noto ristorante della Capitale in zona Ponte Milvio. Le loro mogli hanno catturato, e puntualmente pubblicato su Instagram, un tenero momento tra i due biancocelesti, che si guardavano con i cosiddetti "occhi a cuoricino". A rendere l'atmosfera ancora più romantica, la scelta musicale di Diletta, la fidanzata dell'esterno ex Spal: "Amore senza fine", di Pino Daniele. E dando un'occhiata ai loro sguardi, impossibile dire il contrario.

