Lazio | 'Share the Good', via al progetto. Si parte contro l'Inter: tutti i dettagli

Parte lunedì il progetto 'Share the Good', voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e dalla S.S. Lazio, con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma e insieme al Banco Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e Comunità di Sant’Egidio. L'invito è quello di raccogliere cibo (alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) per bambini e famiglie in difficoltà. "Ringrazio la Fondazione Lazio e la dottoressa Cristina Mezzaroma - ha dichiarato in Ente Morale, sui canali ufficiali della Lazio, l'assessora alle politiche sociali ed alla salute del Comune di Roma Barbara Funari - sarà una sinergia, un lavoro che faremo insieme con le varie associazioni. Da lunedì saremo fuori dallo stadio per raccogliere generi alimentari. I dati ci dicono che l'emergenza alimentare è in aumento, e non sempre le istituzioni ce la fanno. Siamo, inoltre, a ridosso delle feste di Natale, e questo è un modo di far arrivare alle famiglie un aiuto concreto".

Per Lazio-Inter del prossimo 16 dicembre sono previsti punti di raccolta all’altezza dei pre-filtraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell’obelisco e Piazzale Dodi, zona stadio dei Marmi. I tifosi troveranno ad accoglierli i volontari delle tre associazioni e della Fondazione Lazio 1900. "Sarà importante l'incontro di tanta gente che va a vedere la partita, durante il percorso fino allo stadio verranno incrociati i volontari, creeremo un percorso di grande solidarietà. Lo sport è uno strumento fondamentale per comunicare questi temi, e rendere tutti protagonisti di questi temi. Lunedì 16 sarà il primo appuntamento, l'inizio di un progetto importante anche per trovare idee e proposte intorno al popolo dello sport, dello stadio e della Lazio. Nel 2025 si apre il Giubileo, e questa è un'iniziativa per sostenere e portare speranza a molte famiglie".