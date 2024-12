Lazio, si cerca almeno un centrocampista: Belahyane in pole. E Folorunsho...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La ricaduta di Vecino rischia di complicare, e non di poco, i piani della Lazio. Prima dell'inizio del calciomercato ci sono da affrontare altre partite importanti, come il Lecce domani 21 dicembre, l'Atalanta il 28 e infine,a mercato iniziato, ci sarà anche il derby il 5 gennaio. La soluzione momentanea potrebbe essere il reintegro di Basic, ma poi l'intervento sul mercato è quasi obbligato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per capire la fattibilità di alcune operazioni.

In pole ci sarebbe Reda Belahyane: seppur Fabiani ha più volte smentito l'interesse per il calciatore, Baroni lo conosce molto bene avendolo allenato a Verona. Non è chiaro, però, se il club gialloblù sia intenzionato a cederlo già da ora o a giugno, ma comunque serviranno non meno di 10/12 milioni di euro e su di lui ci sono anche Milan e Napoli. Per la stessa cifra si potrebbe pensare a Bondo del Monza, ma anche in questo caso bisogna fare i conti con la concorrenza rossonera.

Non è da escludere il solito Folorunsho. Il calciatore del Napoli, oltre a non trovare spazio con Conte, è cresciuto nel vivaio della Lazio e dunque non andrebbe a creare problemi di lista. Inoltre l'operazione poteva già chiudersi in estate, anche se è saltata per non aver trovato l'accordo tra le società sulla formula del prestito.

L'operazione più fattibile sembra però quella legata a Cesare Casadei: l'azzurro può arrivare in prestito secco dal Chelsea ed essendo un under 22 non ci sarebbero problemi con il suo inserimento in lista.