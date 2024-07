Lazio, si punta sulla linea verde: squadra più giovane. E non è finita qui...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ringiovanire la rosa è stato uno dei primi obiettivi del calciomercato Lazio in queste settimane. I calciatori partiti erano tutti over 30 o giù di lì, sono stati rimpiazzati con innesti di prospettiva. Come sottolinea il Messaggero, lo scorso anno il gruppo biancoceleste era il secondo più anziano della Serie A, con un'età media di 28,3 anni, meno solo dell'Inter (28,7). Gli addii di Luis Alberto (1992), Felipe Anderson (1993) e Kamada (1996), combinati all'acquisto di Noslin (1999), Tchaouna (2003) e Dele-Bashiru (2001), ancora da ufficializzare, porterebbero all'abbassamento di un anno: da 28,3 a 27,2.

E non è finita qui. Aggiungendo Cabal (2001) al posto di Hysaj (1994), l'età media scenderebbe sino a 26,9. C'è poi l'obiettivo Greenwood (2001), che non arriverebbe al posto di nessuno, a meno che non si trovi una squadra per Pedro (1987). A quel punto si chiuderebbe a 26,7, in linea con i parametri della dirigenza laziale.

