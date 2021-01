Lazio, Simone vince il derby e Pippo Inzaghi torna indietro nel tempo... - FOTO

Avrà certamente visto il derby di ieri Pippo Inzaghi e certamente sarà stato fiero del fratello Simone che ha condotto i suoi in una gara perfetta che sancito il dominio biancocelesti nel derby. Così forse è arrivata un pizzico di nostalgia di quando entrambi non sedevano sulla panchina ma scendevano in campo e quando hanno condiviso uno dei momenti più belli della loro vita: indossare insieme la maglia della Nazionale. Tutto questo è stato postato da Pippo in una serata speciale come quella che ieri ha vissuto il fratello Simone.

Derby, la Lazio attacca e poi gestisce: come cambia il possesso palla dopo il gol di Immobile

Luis Alberto, la dedica della moglie: "La magia la metti sempre tu" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE