Lazio, sincronizzare le partite sul proprio calendario: l'ultima iniziativa del club

Per tutti gli appassionati si prospetta una vera abbuffata di calcio. A partire dal 20 giugno, si giocherà ogni tre giorni per concludere il campionato il 2 agosto. Visto il lungo stop, i tifosi non si perderanno neanche uno dei vari appuntamenti in programma. E indubbiamente, tutte le sfide della squadra di Inzaghi sono state segnate sui vari calendari. La Lazio ha lanciato, tramite il proprio profilo Twitter, un'iniziativa che aiuterà a velocizzare i tempi per sincronizzare sui calendari di ciascun appassionato le partite della Lazio. Di seguito, il post con tutte le info:

Le nostre partite sul tuo calendario

Sincronizza le gare dei biancocelesti sul telefono

https://t.co/UsQl0pAmw9 pic.twitter.com/EpOctmTHEX — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 16, 2020

