Lazio, slitta il confronto con Fabiani: la situazione a Formello

Non devono esserci scorie dopo la sconfitta della Lazio contro l'Udinese. È questo il diktat che aleggia dalle parti di Formello. E proprio per questo nella giornata di oggi era in programma un incontro tra il ds Fabiani e il gruppo. Un chiarimento necessario per far in modo che la prova del Bluenergy Stadium non intacchi la preparazione della squadra verso il Milan. Tuttavia - come raccolto dalla nostra redazione - il colloquio non sarebbe andato in scena. Le iniziative organizzate per la morte di Eriksson, oltre al canonico incontro annuale con gli arbitri, rappresentati da Mariani, hanno modificato i piani e fatto slittare il confronto tra squadra e dirigenza.

