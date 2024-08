Lazio, sorteggio Europa League: avversarie e calendario dei biancocelesti

Prende forma la prossima edizione dell'Europa League. Il sorteggio di Montecarlo ha svelato tutti gli intrecci e i percorsi delle varie partecipanti. Otto incontri per ogni squadra, la Lazio se la vedrà con Porto, Ajax, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nizza e Twente. Il calendario ufficiale sarà noto il 31 agosto con giorni e orari di tutte le partite. L'unica certezza al momento riguarda le squadre che i biancocelesti affronteranno in casa o in trasferta. All'Olimpico arriveranno Porto, Real Sociedad, Ludogorets e Nizza, lontano dall'Italia invece Ajax, Braga, Dinamo Kiev e Twente.

LE AVVERSARIE DELLA LAZIO

Porto (in casa)

Ajax (in trasferta)

Real Sociedad (in casa)

Braga (in trasferta)

Ludogorets (in casa)

Dinamo Kiev (in trasferta)

Nizza (in casa)

Twente (in trasferta)

IL CALENDARIO DELLA LAZIO: reso noto il 31/08