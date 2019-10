Lazio, spazio alle famiglie nel post-partita: l'iniziativa della società

Al termine dei 90 minuti, i giocatori della Lazio potranno godere di una nuova iniziativa. Infatti, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, una volta lasciati gli spogliatoi gli uomini di Inzaghi si recheranno sempre presso una zona comfort situata nella Tribuna Autorità. Qui, ad aspettare i propri beniamini, ci saranno mogli e figli. Una vera e propria Lazio formato famiglia. Un modo per cementare ancora di più, se possibile, il gruppo. Una volta terminata la gara i calciatori riceveranno i complimenti e gli abbracci, o le consolazioni del caso, direttamente dai propri cari riuniti ad attenderli. Inoltre le famiglie avranno la possibilità di sfruttare la zona comfort anche per intrattenere i bambini, che potranno fare merenda in caso di partite pomeridiane o comunque godere del buffet allestito per ogni match. Fino a questo momento, ognuno ha sempre cercato la via d’uscita più veloce per tornare a casa. Dopo Lazio-Genoa, invece, molti hanno lasciato l’Olimpico in compagnia dei compagni: è il caso delle famiglie di Jony e Luis Alberto. Ancora più continuo il contatto tra i figli e i rispettivi papà. Cataldi si è immortalato mentre spingeva il passeggino del primogenito Tommaso, domenica ha fatto il suo esordio all’Olimpico anche il terzogenito della famiglia Immobile, mentre Pedro, figlio di Leiva, ha fatto i salti di gioia nel poter riabbracciare subito suo padre dopo l’emozionante vittoria. Una famiglia, oltre che una squadra. La società vuole che ogni membro della rosa dia il massimo: e il sostegno degli affetti più grandi potrebbe essere decisivo.

LAZIO, RINNOVO CAICEDO

LAZIO, RINNOVO PAROLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE