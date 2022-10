Lazio - Spezia 4-0 | I gol di Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic con le urla di Zappulla - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro lo Spezia alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. Decisivi i gol di Zaccagni e Romagnoli, oltre alla doppietta di Milinkovic. Gli avversari tentano di trovare la rete fino all'ultimo, ma la difesa biancoceleste interrompe ogni incursione avversaria, riuscendo a non rischiare praticamente nulla. Al 90' è festa grande all'Olimpico. Stadio in cui si respirava un clima emozionante già nel pre-gara per il ricordo a Tommaso Maestrelli. Riviviamo i gol dei due marcatori del match con le urla del direttore Zappulla:

