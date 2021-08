Lazio - Spezia, Felipe Anderson torna al gol e l'assist è di... Reina!

Una super Lazio schianta lo Spezia allo Stadio Olimpico. Nella seconda giornata di campionato, i biancocelesti trovano il quarto gol a inizio ripresa. A mettere la firma sul poker ci pensa Felipe Anderson, alla prima rete ufficiale dopo il suo ritorno nella Capitale. L'ultima marcatura dell'esterno brasiliano risaliva al maggio del 2018, in quello sciagurato Lazio-Inter che costò la qualificazione in Champions ai biancocelesti guidati da Inzaghi. Un'altra curiosità sul gol del numero 7 è che l'assist arriva dall'uomo che non ti aspetti. Il passaggio vincente, infatti, è di Pepe Reina che taglia il campo con un lancio preciso e mette nelle condizioni Felipe di presentarsi a tu per tu con Zoet. È una Lazio spettacolare in questo sabato pomeriggio.