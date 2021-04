Lazio - Spezia, i convocati di Italiano: assenze importanti per i liguri

Saranno 25 i giocatori dello Spezia a partire alla volta di Roma per affrontare la Lazio nella 29^ giornata di Serie A. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro i biancocelesti e all'appello mancano nomi importanti come quelli di Saponara, Dell'Orco, Ramos ed Estevez. Tornano invece a disposizione Provedel e Galabinov.

I CONVOCATI - Zoet, Rafael, Provedel, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali, Acampora, Ricci, Agoume, Maggiore, Pobega, Leo Sena, Galabinov, Gyasi, Faris, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli.