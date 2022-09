Lazio - Spezia, le probabili formazioni: tutta l'attenzione su Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sfida lo Spezia per riprendere il campionato nel modo giusto dopo la sosta per le nazionali. Maurizio Sarri si porterà due dubbi fino al fischio d'inizio: la presenza dal 1' di Ciro Immobile e Manuel Lazzari. Se per il terzino le possibilità sono parecchio elevate (è tornato in gruppo nella doppia seduta di giovedì, in caso di forfait pronto Hysaj), il bomber rimane sul filo. Buone notizie sono arrivate dalla risonanza magnetica svolta giovedì: l'edema è scomparso e si proverà il recupero a ridosso della partita. Il fitto calendario fino a metà novembre però non permette di correre nessun tipo di rischio. In caso di assenza di Immobile, per la sostituzione sono in corsa Pedro e Cancellieri, con lo spagnolo in netto vantaggio. Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (Pedro), Zaccagni. All.: Sarri.

SPEZIA (3-4-2-1) - Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Bastoni; Agudelo, Gyasi; Nzola. All.: Gotti