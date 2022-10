Lazio - Spezia, numeri sbalorditivi in difesa: vittoria da record per Sarri

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La Lazio surclassa lo Spezia con un poker vincente e rimane impiantata in zona Champions. Bella prestazione difensiva del reparto arretrato che hanno garantito fiducia e sicurezza a tutta la squadra. Era dalla stagione 2001-2002 che non concludevano l’ottava giornata con solo 5 reti subite. Non solo, la Lazio ha anche eguagliato un record che durava dal 2015. Con il successo contro lo Spezia, la Lazio ha messo a segno la terza vittoria di fila con la porta inviolata. L’ultimo a riuscirci fu l’ex allenatore Pioli. Non solo un dato importante in chiave di clean sheet ma anche come triplice trionfo consecutivo che Sarri non ha mai raggiunto fino ad oggi sulla panchina della Lazio. L’ultimo a riuscirci fu Inzaghi.