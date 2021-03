Lazio - Spezia, statistiche simili nei primi tempi: ma nella ripresa...

Dopo la sosta delle nazionali, la Serie A riparte dalla 29esima giornata che si disputerà tutta nella giornata di sabato 3 aprile. Alle 15, la Lazio ospita lo Spezia all'Olimpico. Un match interessante tra due squadre con obiettivi di classifica totalmente opposti. Due compagini diverse anche nel modo di interpretare le partite. Come riporta Tuttomercatoweb, se le partite finissero dopo i primi 45 minuti, i punti di differenza tra Spezia e Lazio sarebbero solo 5 (39 a 34). Purtroppo per per la squadra di Italiano, però, le gare terminano al novantesimo ed è li che la Lazio fa la differenza. I biancocelesti tirano fuori il loro carattere specialmente nei secondi tempi. Nelle riprese il divario si allunga (Lazio 49 punti, Spezia 29). A favore dei liguri c'è solo la statistica sui giocatori mandati in gol durante questa stagione: 13 marcatori diversi per lo Spezia, 9 per la Lazio.