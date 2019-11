Lazio, Stankevicius: “Che emozione il 26 maggio! Klose mi ha impressionato”

Marius Stankevicius ha vissuto due anni nella Capitale, dal 2011 al 2013, con la maglia della Lazio. Nonostante, nel corso dell’esperienza in biancoceleste, abbia collezionato solamente sedici presenze in partite ufficiali, il lituano non ha dimenticato quelle due stagioni ed, in particolare, il trofeo vinto il 26 maggio del 2013. In un’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, l’ex Sampdoria ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche nei momenti vissuti all’ombra del Colosseo: “Ogni squadra mi ha lasciato qualcosa. In Spagna ho apprezzato la mentalità e il calcio offensivo che propongono. Con la Lazio mi sono emozionato quando ho vinto la Coppa Italia contro la Roma nel 2013. Ho iniziato giocando con Guardiola e Baggio, due fenomeni. Ho appreso tanto da solo. Anche Antonio Cassano mi ha fatto crescere. Ma tra tutti i grandi calciatori quello che mi ha impressionato di più per qualità tecniche e morali è stato Miroslav Klose. Un esempio per tutti”.

