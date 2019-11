Lazio, Inzaghi sorride e si gode una difesa da Champions League

La Lazio ha ingranato la marcia giusta, e il tris di vittorie dell’ultima settimana ne è la conferma. I numeri, a dir poco altalenanti collezionati in avvio di campionato, hanno lasciato il posto a statistiche da vera big. La difesa, messa spesso e volentieri sul banco degli imputati, ha finalmente dimostrato di essere all’altezza di una squadra che vuole lottare per la Champions League. Sono solo undici i gol subiti nelle prime undici giornate di Serie A, riporta la rassegna stampa di Radiosei. É il miglior dato dell’era Inzaghi: mai, da quando l’allenatore piacentino siede sulla panchina biancoceleste, si era riusciti a compiere tale impresa. Neanche quando, due anni fa, la Lazio si giocò il quarto posto all’ultima giornata contro l’Inter, e lo perse. Con Acerbi perno della retroguardia, e gli altri difensori che si alternano in continua crescita, il tecnico può finalmente sorridere e guardare con fiducia ed ambizione al resto del campionato.

ATTACCO - Anche gli altri dati, però, non sono da sottovalutare. Se la difesa è promossa a pieni voti, l’attacco non può esserne invidioso. La Lazio ha, infatti, la percentuale più alta di tiri effettuati all’interno dell’area di rigore e la più bassa per tiri subiti in prossimità della porta. Ma non è finita qui. I biancocelesti, contro il Milan, hanno segnato nel primo e nel secondo tempo per la sesta volta. Ed il dato non è da sottovalutare, considerando che in Europa solo Juventus, Bayern e Werder Brema hanno fatto meglio. Proteggendo la difesa e scatenando l’attacco, la Lazio può tornare a sognare!

