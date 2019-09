Lazio, Strakosha allontana le critiche: 100 in A, porta inviolata e non solo...

Le critiche negli ultimi anni rivolte a Thomas Strakosha si sono sprecate. Il portiere della Lazio però non ha mai perso di vista il suo obiettivo e, grazie anche all'indiscussa fiducia della società, ha continuato il suo percorso e pian piano sta raccogliendo i primi risultati. Ieri Strakosha ha raggiunto la sua 100esima presenza in Serie A, e lo ha fatto mantenendo la porta imbattuta con le sue parate. E' il terzo clean sheet stagionale del portiere biancoceleste. In Serie A solo Handanovic dell'Inter ha fatto meglio (4 clean sheet).

