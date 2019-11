Lazio, Strakosha bersagliato dalle critiche: i numeri sono dalla sua parte

Uno dei giocatori della Lazio messo più di frequente sul banco degli imputati, in particolar modo dai tifosi, è Thomas Strakosha. Al portiere biancoceleste viene rimproverata, soprattutto, la poca sicurezza nelle uscite e, in questo avvio di campionato, tanti gol subiti sono stati fatti ricadere sotto la sua responsabilità. Molte critiche, però, sembrano ingiuste se si prendono in considerazione le statistiche pubblicate da Lazio Page. Il classe ’94, infatti, ha alzato la propria media di parate a partita, arrivando a 3.5. Mai aveva raggiunto un obiettivo di questo tipo da quando ricopre il ruolo di portiere tra le fila del club capitolino. L’anno scorso era arrivato a 2.7. Due anni fa, quando la squadra sfiorò la qualificazione in Champions League, raggiunse quota 3, simile quella dell’anno ancora precedente (2.9).

