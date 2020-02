Lazio, Strakosha da record: fa 150 in biancoeleste a soli 24 anni

La Lazio sempre più nelle mani di Thomas Strakosha. Il giovane portiere albanese nell'ultima gara giocata contro il Verona, in cui è risultato decisivo almeno in due interventi, ha raggiunto le 150 presenze con la maglia biancoceleste. Non poche se consideriamo la giovane età (appena 24 anni), tanto che ciò lo fa balzare al primo posto in una classifica del tutto speciale: seppur il nono portiere in ordine di tempo a raggiungere le 150 apparizioni con la Lazio, Strakosha risulta essere il primo per quanto riguarda l'età nella quale ha tagliato tale traguardo. Un riconoscimento importante per l'ex Primavera, che nel giro di pochissimi anni ha conquistato sul campo il grado di numero 1.

Portiere - Età 150a presenza:

Strakosha 24

Blason 26

Cei 26

Sclavi 31

Pulici 31

Marchegiani 31

Marchetti 32

Sentimenti 33

Peruzzi 34

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per la statistica.

