Lazio, Strakosha e Reina: Inzaghi studia l'eventuale turnover

Arrivato in punta di piedi per far da chioccia a Strakosha e alternarsi con il portiere albanese. Pepe Reina si è subito messo a disposizione di Inzaghi, ha accettato la nuova sfida vestendo i panni del secondo d'esperienza. Strakosha rimane il titolare indiscusso, è il calciatore più utilizzato nell'era Inzaghi. Nonostante questo lo spagnolo avrà comunque le sue opportunità. Gli impegni ravvicinati saranno tanti, c'è bisogno del suo carisma in questa stagione senza soste. A Genova contro la Sampdoria si ripartirà da Thomas, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il portiere rientrerà dagli impegni con l'Albania, l'ultimo in programma domani in Lituania, poi si rimetterà agli ordini di Grigioni. Martedì subito la sfida al Borussia Dortmund, Inzaghi sta riflettendo per l'atteso ritorno in Champions, potrebbe concedere i primi minuti stagionali allo spagnolo oppure confermare l'albanese. C'è ancora tempo però per decidere un'eventuale staffetta.

