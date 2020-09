Lazio, Strakosha in posa sui social. E la fidanzata approva - FOTO

Una sconfitta da mettere alle spalle il prima possibile quella maturata ieri dall'Albania di Reja, battuta in casa dalla Lituania. In campo a difendere la porta c'era Thomas Strakosha che nulla ha potuto sulla rete realizzata da Kazlauskas. C'è amarezza per i tre punti persi ma il motto è sempre lo stesso: "Never give up, non mollare mai". Questa la frase che ha pubblicato il portiere biancoceleste sui social, a consolarlo ci pensa però la bellissima compagna Esther che sotto ha commentato: "Le tue espressioni mi danno la vita".

