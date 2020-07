Lazio, Strakosha verso i 40 clean sheet in Serie A: il dato

Un’altra prestazione importante quella di ieri per Thomas Strakosha nel match vinto dalla Lazio per 2-0 contro il Brescia. Il portiere biancoceleste, come riporta l’Agenzia Ufficiale è vicinissimo ad un importante traguardo: 40 clean sheet in Serie A. Al momento l’estremo difensore si trova a 38, un numero importante raggiunto in 131 presenze con una media di 29,5%.

