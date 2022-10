Lazio - Sturm Graz, Hysaj: "Dobbiamo dare qualcosa in più in Europa. Vincere per i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Non è detta l'ultima parola per la Lazio in Europa League. Dopo aver disputato le prime tre partite del girone, i biancocelesti possono ancora scrivere il proprio destino nella competizione continentale. Questa sera all'Olimpico ci può essere la svolta decisiva nella sfida con lo Sturm Graz. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Hysaj che ha detto: "Il campionato e l'Europa League sono due cose diverse. Serve dare qualcosa in più per andare avanti. Loro sono una squadra bella tosta, corrono. Noi dobbiamo dare di più per raggiungere il risultato. Per noi difensori sarebbe bello continuare a non prendere gol, nonostante le tante rotazioni".

Nel pre partita l'albanese ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Radio: "La gara di stasera è importante perché abbiamo tutti gli stessi punti in classifica nel girone. Per vincere servirà la stessa concentrazione che abbiamo in campionato. Siamo contenti della fase difensiva, cambiamo spesso lì dietro e continuiamo a non prendere gol, questo è l'importante. Spero che la squadra continui così. Il successo di Firenze ci ha dato tanta sicurezza ma nel calcio bisogna sempre rimanere umili e concentrati, sicuri dei nostri mezzi. Pubblico? I tifosi della Lazio sono sempre spettacolari, vogliamo vincere anche per loro".