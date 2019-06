Lazio, sulla sinistra sei micidiale: nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A

La stagione 2018/19 è ormai alle spalle. Rimarrà indelebile il ricordo della conquista della settima Coppa Italia, ma la società ora vuole guardare solo avanti. Per costruire la rosa più competitiva possibile però, non si può evitare di guardare alcuni dati significativi. In una delle speciali classifiche stilate a fine campionato, La Lazio risulta essere al primo posto alla voce "attacchi da sinistra a partita" con il 42%. In seconda posizione c'è in Napoli con il 41%, seguito dal Parma con la stessa percentuale. Si dividono il quarto posto Inter e Juventus col 38%. Questa particolare classifica testimonia come dalla fascia sinistra siano arrivate le azioni più pericolose della stagione biancoceleste: ragion per cui bisognerà investire adeguatamente sulla fascia opposta. Per renderla adeguata al livello e agli obiettivi della società.

